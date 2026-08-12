Tras seis días hospitalizado por ataque a balazos en San Rafael, muere joven en Culiacán

CULIACÁN. _ Carlos Humberto, de 28 años, murió este martes 11 de agosto luego de permanecer varios días hospitalizado por las heridas que sufrió durante un ataque a balazos registrado en la colonia San Rafael, en Culiacán.

El joven fue atacado el pasado miércoles sobre la calle Fray José de Agustín, donde recibió varios impactos de arma de fuego y quedó gravemente herido.

Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde permaneció internado durante varios días. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció este martes.