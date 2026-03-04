$!Tras sobrevuelos en Badiraguato, incautan arsenal y vehículo con blindaje artesanal

BADIRAGUATO. _ Durante sobrevuelos de reconocimiento realizados en la zona serrana de este municipio, elementos del Ejército Mexicano detectaron y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal y un arsenal de alto poder.

A través de un reporte conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se detalló que la unidad localizada cuenta con reporte de robo previo.

Los efectivos militares aseguraron también, una ametralladora, dos armas largas, seis cargadores y un total de 4 mil 945 cartuchos útiles.