$!Tras sobrevuelos en Badiraguato, incautan arsenal y vehículo con blindaje artesanal

BADIRAGUATO. _ Durante sobrevuelos de reconocimiento realizados en la zona serrana de este municipio, elementos del Ejército Mexicano detectaron y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal y un arsenal de alto poder.
A través de un reporte conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se detalló que la unidad localizada cuenta con reporte de robo previo.
Los efectivos militares aseguraron también, una ametralladora, dos armas largas, seis cargadores y un total de 4 mil 945 cartuchos útiles.
El informe oficial precisa que, además del armamento convencional, fueron asegurados 30 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico diverso.
Pese al despliegue de las fuerzas federales en la región para el aseguramiento del equipo y la unidad, hasta el momento las instituciones de seguridad no han reportado la detención de personas vinculadas con la posesión del armamento o el vehículo recuperado.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación correspondiente.