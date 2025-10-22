$!Tras su detención, lograron ser liberados; ‘Mono Canelo’ es reaprehendido, ‘El Morral’, abatido

Junto a él y otro grupo de personas, había sido detenido también en ese operativo Juan Carlos “N”, “El Chango”.

Y las autoridades han señalado en su momento que “El Mono Canelo” ha sido parte de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de #Sinaloa.

Las autoridades lo identificaron como un generador de violencia en la entidad y en ese entonces, se le adjudicaba ser coordinador de homicidios y reclutador de uno de los grupos criminales con presencia en la entidad.

En julio pasado, José Manuel “N”, “El Mono Canelo”, fue detenido durante un operativo montado en Culiacán.

Pero por decisión de un juez federal, se decidió no vincularlos a proceso y dejarlos en libertad de manera inmediata apenas una semana después del operativo montado en Culiacán y las detenciones logradas.

“(...) generadores de violencia que ya habían sido detenidos en diciembre, pero liberados por un juez”, resalta Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en un post en X.

Y algo parecido había ocurrido con Luis Ezequiel “N”, “El Morral”, detenido en diciembre en un operativo en Las Quintas, en Culiacán, junto con otro grupo armado.

También fue puesto en libertad tras su detención en los operativos implementados durante la ola de violencia que ha vivido la entidad desde hace más de un año.

Pero este lunes, “El Mono Canelo” y “El Chango”, fueron detenidos en un nuevo operativo implementado en el sector Tres Ríos, en Culiacán, durante la noche.

En las acciones, las autoridades informaron del decomiso de diferentes armas y municiones, y la detención de siete personas, entre ellas, “El Mono Canelo” y “El Chango”.

“El Morral” también estaba dentro del grupo integrado por presuntos delincuentes en el operativo del lunes, pero fue abatido por las autoridades.