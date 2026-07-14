Tras tres días hospitalizado, muere motociclista atacado a balazos rumbo a El Chilillo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ El hombre que resultó gravemente herido durante un ataque a balazos cuando circulaba en motocicleta hacia la comunidad de El Chilillo, al norte de Mazatlán, falleció la noche del lunes mientras recibía atención médica en el Hospital General.

La víctima fue identificada como Fernando Alfonso “N”, de 25 años. De acuerdo con el reporte del área de Trabajo Social del hospital, el deceso fue notificado a las 22:34 horas, luego de permanecer tres días internado a consecuencia de las lesiones por arma de fuego.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:15 horas del viernes 10 de julio, sobre el camino de terracería que se desprende de la carretera libre Mazatlán-Culiacán y conduce a la comunidad de El Chilillo.

Tras el ataque, paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital General de Mazatlán.

El joven fue sometido a una intervención quirúrgica y permaneció en terapia intensiva, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.