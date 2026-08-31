Tras un mes de agonía, muere adulta mayor lesionada durante asalto en su domicilio, en Guasave

GUASAVE._ Tras luchar por su vida durante poco más de cinco semanas, la mañana de este lunes 31 de agosto se confirmó el deceso de Cecilia “N”, de 75 años de edad, víctima de un violento asalto al interior de su vivienda.

La adulta mayor se encontraba internada en la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el pasado 27 de julio, fecha en que ocurrió la agresión. Aunque los reportes médicos indicaban que había presentado una evolución favorable al grado de ser trasladada de cuidados intensivos a piso, finalmente su cuerpo no logró sobreponerse a las severas lesiones punzocortantes que recibió en el cuello.

El ataque se registró cerca de las 11:30 horas de aquel lunes de julio. Dónde una llamada a los números de emergencia 911, alertó a las corporaciones de seguridad sobre una mujer herida dentro de una casa ubicada en la calle Constitución, entre Benigno Valenzuela y Antonio Norzagaray.

Paramédicos y policías arribaron al sitio para confirmar que la víctima había sido apuñalada durante un allanamiento violento. Tras estabilizarla, fue ingresada de urgencia al hospital en estado crítico.

Aunque en las horas posteriores al ataque trascendió la supuesta captura de un implicado mediante un operativo policial, esta versión fue desmentida públicamente por la Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya. A la fecha, el responsable sigue prófugo de la justicia.

Las cámaras de videovigilancia de un predio contiguo lograron captar al presunto homicida huyendo por la parte trasera de la vivienda de la víctima. Las imágenes muestran a un hombre de tez morena y complexión regular, quien vestía una playera negra, pantalón de mezclilla arremangado a las rodillas y tenis blancos con detalles negros.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la carpeta de investigación con los indicios recabados en la escena del crimen, la cual ahora deberá ser reclasificada ante el lamentable fallecimiento de la víctima.