$!Tras una persecución, autoridades aseguran armamento y motocicleta en la comunidad de Yebavito, en Navolato

Una motocicleta y armamento fueron asegurados tras una persecución entre dos civiles armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva en la comunidad de Yebavito, en Navolato.
Según un comunicado oficial, una denuncia anónima a la línea de emergencia sobre la presencia de civiles armados en el poblado provocó la movilización de las autoridades, siendo agentes estatales los que acudieron para atender el caso.
En la comunidad, los uniformados localizaron y le dieron seguimiento a dos masculinos que viajaban en una motocicleta portando armas de fuego, sin embargo lograron escapar al adentrarse entre una milpa.
Después de una revisión realizada por elementos de un Grupo Interinstitucional, en el lugar fue asegurado la unidad ligera, un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, un arma corta calibre .40, dos cargadores para arma de fuego y 39 cartuchos de diferentes calibres.
Dichos indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se realicen las investigaciones pertinentes.