$!Tras una persecución, autoridades aseguran armamento y motocicleta en la comunidad de Yebavito, en Navolato

Una motocicleta y armamento fueron asegurados tras una persecución entre dos civiles armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva en la comunidad de Yebavito, en Navolato.

Según un comunicado oficial, una denuncia anónima a la línea de emergencia sobre la presencia de civiles armados en el poblado provocó la movilización de las autoridades, siendo agentes estatales los que acudieron para atender el caso.