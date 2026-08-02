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Trasladan a 20 internos de Mazatlán hacia penal federal de Michoacán

Los reclusos, detenidos por delitos del fuero federal, fueron movilizados vía aérea como parte de una estrategia para reducir riesgos en los centros penitenciarios de Sinaloa
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/08/2026 10:44
02/08/2026 10:44

Veinte internos del Centro Penitenciario “El Castillo”, de Mazatlán, fueron trasladados el sábado hacia el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 “Cefereso”, en Michoacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer estos movimientos como estrategias para “reducir riesgos en los centros penitenciarios del estado”.

El comunicado detalla que la veintena de reclusos fueron movidos por vía aérea, y todos ellos fueron detenidos por delitos del fuero federal.

Por instrucciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal (OADPRS) y con apoyo del Grupo Interinstitucional, se realizó el traslado aéreo de 20 Personas Privadas de la Libertad (PPL)”, añade el pronunciamiento oficial.

“Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) continúa fortaleciendo estrategias para una reinserción social efectiva”.

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