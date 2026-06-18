Trasladan a 25 reos federales de Culiacán y Mazatlán a centros de máxima seguridad

CULIACÁN. _ Un grupo de 25 personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal fue trasladado este jueves desde los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán, y de El Castillo, en Mazatlán, hacia un Centro Federal de Reinserción Social.

El operativo se ejecutó tras una serie de observaciones emitidas por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, una instancia dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

La movilización de los internos contó con el resguardo del Grupo Interinstitucional, conformado por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes custodiaron el traslado desde las instalaciones estatales hasta las sedes federales de destino.

De acuerdo con los reportes oficiales sobre la infraestructura penitenciaria en Sinaloa, este tipo de medidas buscan mitigar la saturación de reos federales en cárceles que están diseñadas principalmente para internos del fuero común, reduciendo de esta manera los factores de riesgo internos y buscando optimizar las condiciones para la reinserción social.