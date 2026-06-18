Trasladan a 25 reos federales de Culiacán y Mazatlán a centros de máxima seguridad

CULIACÁN. _ Un grupo de 25 personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal fue trasladado este jueves desde los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán, y de El Castillo, en Mazatlán, hacia un Centro Federal de Reinserción Social.
El operativo se ejecutó tras una serie de observaciones emitidas por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, una instancia dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.
La movilización de los internos contó con el resguardo del Grupo Interinstitucional, conformado por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes custodiaron el traslado desde las instalaciones estatales hasta las sedes federales de destino.
De acuerdo con los reportes oficiales sobre la infraestructura penitenciaria en Sinaloa, este tipo de medidas buscan mitigar la saturación de reos federales en cárceles que están diseñadas principalmente para internos del fuero común, reduciendo de esta manera los factores de riesgo internos y buscando optimizar las condiciones para la reinserción social.
Centros penitenciarios de Sinaloa: violencia persistente
Cabe destacar que, durante los últimos meses, los centros penitenciarios de Sinaloa, particularmente el penal de Aguaruto en Culiacán, han sido escenario de diversos hechos violentos que han cobrado la vida de internos, presuntamente derivados de confrontaciones entre integrantes de las facciones rivales del Cartel de Sinaloa.
El incidente más reciente se registró el 31 de mayo de 2026 en el penal de Aguaruto, donde una riña colectiva en la que se utilizaron armas punzocortantes de fabricación artesanal dejó un saldo de siete internos muertos y uno más lesionado.
Previamente, en marzo de 2026, se reportó un motín en el Centro Penitenciario Goros II, en Los Mochis, municipio de Ahome, que dejó ocho personas privadas de la libertad heridas, seis de ellas por impactos de arma de fuego.
En octubre de 2025, también en el penal de Aguaruto, un motín de menores dimensiones concluyó con un interno fallecido y otro lesionado.
Meses antes, en julio de 2025, una riña entre reclusos en el penal de Los Mochis dejó tres internos muertos a consecuencia de lesiones graves. El hecho derivó en investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado para determinar posibles fallas en el control interno del centro penitenciario.
Asimismo, en junio de 2025, el penal de Aguaruto fue escenario de dos enfrentamientos armados entre grupos rivales ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, hechos que dejaron un saldo acumulado de cuatro internos muertos.