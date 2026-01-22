$!Trasladan a Culiacán vehículos asegurados tras operativo en Quilá

Alrededor de 10 vehículos asegurados durante un operativo montado en la sindicatura de Quilá fueron trasladados durante la tarde de este jueves a la capital sinaloense. Fue alrededor de las 15:00 horas cuando las unidades fueron vistas por las inmediaciones de la Calzada Heroico Colegio, algunas remolcadas en diferentes grúas y otras bajo control de las mismas autoridades.

Durante el recorrido, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se encargaron de escoltar los vehículos en su trayecto, donde también estaban presentes personal de la Fiscalía General del Estado. Los vehículos fueron llevados hacia la pensión de la Unidad de Bienes Asegurados, donde quedarán concentrados para seguir con las investigaciones del caso.