$!Trasladan a Culiacán vehículos ‘monstruos’ asegurados por autoridades

Durante la tarde, ciudadanos de la zona sur de la ciudad reportaron la movilización de convoys de la Fiscalía General del Estado, escoltando grúas que transportaban al menos dos unidades.

CULIACÁN._ Vehículos blindados conocidos como “monstruos” fueron trasladados hacia Culiacán este viernes bajo el resguardo de autoridades.

De manera extraoficial se informó que dichos vehículos habrían sido asegurados tras eventos de seguridad en municipios del sur de Sinaloa, sin que esto haya sido confirmado por las instituciones pertinentes.

Los automóviles, además del blindaje artesanal, lucían con varios daños en carrocería y cristales por impactos de proyectil de arma de fuego.

Asimismo, tras el arribo de los carros a una pensión en la capital sinaloense, agentes de la Fiscalía General de la República habrían acudido para procesar lo incautado.