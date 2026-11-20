CIUDAD DE MÉXICO. _ Los presuntos líderes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), Jesús Miguel Jiménez Avendaño, alias “El Chendo”, e Irving Eduardo Avendaño Zazueta, conocido como “El Pagador”, fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, luego de ser detenidos en un operativo federal en el municipio de Mocorito. La Secretaría de Marina informó que el traslado se realizó el jueves 19 de noviembre, en coordinación con la Fiscalía General de la República, como parte del seguimiento a la captura de seis personas en Sinaloa.

De acuerdo con una publicación de la Semar en redes sociales, los detenidos fueron trasladados a la Base Aeronaval del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde posteriormente quedaron a disposición de las autoridades competentes. “En seguimiento a la detención de seis personas en el estado de Sinaloa, entre ellas Jesús “N”, alias “Chendo”, e Irving “N”, alias “Pagador”, presuntos líder y jefe operativo de un grupo delictivo respectivamente, el día de su detención, el día de ayer personal de la @SEMAR_mx y de la @FGRMexico llevaron a cabo su traslado vía aérea a la Base Aeronaval en el AICM y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”, informó la dependencia federal a través de redes sociales.

Entre los detenidos se encuentran “El Chendo” y “El Pagador”, señalados por las autoridades federales como presuntos líder y jefe operativo de esta organización delictiva, respectivamente. Según información del Gabinete de Seguridad federal, las Fuerzas Especiales Avendaño están vinculadas con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La captura de los seis hombres se registró en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la sindicatura de Mazate de los López, en Mocorito, durante un despliegue en el que participaron elementos de la Marina, la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que a esta organización se le relaciona con diversos hechos violentos, entre ellos el homicidio de 19 personas en el municipio de La Concordia, Chiapas, y el asesinato de otras 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025. También se le atribuye presunta participación en el ataque armado contra una familia en Culiacán, en el que murieron dos menores de edad, así como la operación de laboratorios clandestinos en Chiapas. Durante el operativo en Mocorito, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, aproximadamente medio kilogramo de metanfetamina, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios de comunicación.