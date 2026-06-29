$!Trasladan a ‘El Güero Pin’ y al ex jefe policiaco de Escuinapa al penal del Altiplano

CULIACÁN._ Misael “N”, alias “El Güero Pin”, y Hilario Javier “N”, ex director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, fueron trasladados este lunes 29 de junio vía aérea desde Culiacán al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, en el Estado de México.

El traslado fue confirmado por fuentes de seguridad, luego de que ambos permanecieran bajo custodia tras su captura durante un operativo federal realizado el pasado 25 de junio en el municipio de Escuinapa.

En las imágenes difundidas por las autoridades se observa a Misael “N”, identificado por instancias federales como “El Güero Pink” y presunto integrante del Cártel de Sinaloa, vestido con playera negra, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis negros con suela blanca. Además, porta un vendaje blanco en el antebrazo izquierdo que cubre las lesiones provocadas por esquirlas de bala que sufrió durante el operativo en el que fue detenido.

Por su parte, Hilario Javier “N” aparece con una playera tipo polo color verde olivo de manga corta, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros. En la rodilla izquierda presenta un vendaje blanco visible a través de una abertura en el pantalón, lo que evidencia las lesiones que también sufrió al momento de su captura.

Como se informó oportunamente, fuerzas federales y estatales detuvieron a “El Güero Pin” el pasado 25 de junio en la sindicatura de Isla del Bosque, en Escuinapa, en un operativo que derivó en bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con las autoridades, Misael “N” era identificado como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en el sur del estado y estaría vinculado a la facción de Los Chapitos.