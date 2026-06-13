Trasladan a Mazatlán a mujer herida en ataque ocurrido en Escuinapa; requerirá otra cirugía: Salud

La mujer que resultó gravemente herida durante el ataque armado registrado en Escuinapa, en el que perdieron la vida su esposo Ramiro y su sobrina Grecia, fue trasladada al Hospital General de Mazatlán para continuar con su atención médica especializada, informó el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Señaló que la paciente, de aproximadamente 33 años de edad, ha recibido transfusiones sanguíneas y cuenta con apoyo de las autoridades mientras sus familiares consiguen donadores.

“Se trasladó a Mazatlán, en Mazatlán se le ha estado transfundiendo, le ha estado pasando sangre. Como ellos son de Escuinapa y está en Mazatlán internada, la dificultad de la sangre ha sido un tema, pero le hemos estado apoyando para que tenga disponibilidad en lo que ellos van consiguiendo donadores”.

Explicó que la mujer presenta heridas en las extremidades y que fue enviada al Hospital General de Mazatlán debido a que en esa unidad existen más especialistas en traumatología y mejores condiciones para realizar las cirugías que requiere.

“Estamos apoyando porque la idea es llevarla a otra cirugía, ella trae heridas en extremidades y están siendo atendida en el hospital, un área donde hay más médicos, más traumatólogos, mayores condiciones para hacer cirugías como las que ella requiere”, indicó.

El funcionario agregó que por el momento no es posible determinar las secuelas que pudiera presentar.

La víctima sobrevivió al ataque ocurrido durante la madrugada en Escuinapa, cuando ella, su esposo y su sobrina se dirigían a recibir atención médica por una emergencia familiar. La agresión dejó sin vida a Ramiro, de 40 años, trabajador del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física y a la menor Grecia, joven paratleta de 14 años.