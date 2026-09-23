$!Trasladan a Sacramento a adolescente de Mazatlán con quemaduras eléctricas en 70% del cuerpo

CULIACÁN. _ Un adolescente de 15 años que sufrió quemaduras eléctricas de tercer grado en aproximadamente el 70 por ciento de su cuerpo fue trasladado este miércoles en ambulancia aérea a Sacramento, California, para recibir atención especializada en un hospital del sistema Shriners.
El menor resultó lesionado tras sufrir un accidente con líneas eléctricas de alto voltaje. Luego del incidente recibió atención médica inicial en Mazatlán y posteriormente fue referido al Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde continuó bajo atención especializada.
De acuerdo con el Club Shriners Culiacán, el caso fue establecido el 22 de septiembre, y tras realizar las gestiones correspondientes se concretó el traslado aéreo a California este miércoles.
El resumen médico reporta, además de las quemaduras, diversas complicaciones derivadas del accidente, por lo que se determinó continuar su atención dentro del sistema Shriners.
Con este caso, el Club Shriners Culiacán contabiliza 17 niñas, niños y adolescentes atendidos por quemaduras durante 2026, con edades que van desde un año y medio hasta los 17 años.
De los casos registrados durante el año, 10 menores han requerido ser trasladados a hospitales Shriners en Estados Unidos, principalmente a Galveston, Texas, y Sacramento, California, mediante ambulancias aéreas.
Las lesiones atendidas por el club han tenido diferentes causas, entre ellas incendios y fuego directo, líquidos calientes, combustible, electricidad, agentes químicos y pirotecnia.
En algunos casos, luego de que los médicos tratantes intercambian información con especialistas de Shriners, se determina que los pacientes pueden continuar su recuperación y tratamiento en sus lugares de origen, sin necesidad de ser trasladados a Estados Unidos.
El Club Shriners Culiacán señaló que mantiene su labor como enlace entre las familias, las instituciones médicas y el sistema Shriners para facilitar la valoración y atención especializada de menores que sufren quemaduras.