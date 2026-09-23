$!Trasladan a Sacramento a adolescente de Mazatlán con quemaduras eléctricas en 70% del cuerpo

CULIACÁN. _ Un adolescente de 15 años que sufrió quemaduras eléctricas de tercer grado en aproximadamente el 70 por ciento de su cuerpo fue trasladado este miércoles en ambulancia aérea a Sacramento, California, para recibir atención especializada en un hospital del sistema Shriners.

El menor resultó lesionado tras sufrir un accidente con líneas eléctricas de alto voltaje. Luego del incidente recibió atención médica inicial en Mazatlán y posteriormente fue referido al Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde continuó bajo atención especializada.

De acuerdo con el Club Shriners Culiacán, el caso fue establecido el 22 de septiembre, y tras realizar las gestiones correspondientes se concretó el traslado aéreo a California este miércoles.

El resumen médico reporta, además de las quemaduras, diversas complicaciones derivadas del accidente, por lo que se determinó continuar su atención dentro del sistema Shriners.