Trasladan a tres personas heridas a hospitales de Culiacán tras distintos hechos violentos

La madrugada de este domingo 23 de noviembre estuvo marcada por varios hechos de violencia registrados en diferentes sectores de la capital sinaloense, los cuales dejaron como saldo a tres hombres lesionados que terminaron en diversos hospitales.

El primer hecho tuvo lugar en el fraccionamiento Alturas del Sur, donde un hombre identificado como Daniel “N”, de 42 años, fue trasladado por familiares para recibir atención médica después de sufrir una herida provocada con un objeto punzocortante. Elementos policiales acudieron al centro médico para recabar información inicial.

Posteriormente, alrededor de la 1:00 de la madrugada, un hospital privado notificó a las autoridades sobre el ingreso de Juan Manuel “N”, de 30 años, quien presentaba lesiones ocasionadas por arma de fuego. El hombre refirió que individuos armados lo atacaron cuando se encontraba en la sindicatura de Aguaruto.

Horas más tarde, cerca de las 4:30, otro hospital reportó la llegada de Iván “N”, de 29 años, también con impactos de bala. Según los datos obtenidos en las primeras indagatorias, este ataque ocurrió en la colonia 6 de Enero, ubicada al norte de la ciudad.

En los tres hechos acudieron policías municipales y estatales, quienes realizaron entrevistas y procesaron la información disponible. Las investigaciones continúan para determinar cómo se desarrollaron estos incidentes que se registraron durante la misma madrugada.