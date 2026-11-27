MAZATLÁN. _ Policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron a la comunidad de El Tiro, al norte de Mazatlán, para realizar las diligencias correspondientes tras el enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Policía Municipal, registrado la mañana de este viernes 27 de noviembre.

El poblado, perteneciente a la sindicatura de El Habal, se localiza a unos 40 minutos de la zona urbana. Para llegar es necesario pasar por la comunidad de El Salto y recorrer aproximadamente 8 kilómetros de camino de terracería.

En el lugar quedaron los cuerpos de cuatro civiles que murieron durante el intercambio de disparos, registrado alrededor de las 07:20 horas. Una de las referencias para llegar al sitio es la capilla de Nuestra Señora de Zapopan de El Tiro, ubicada después del letrero que anuncia la entrada a la comunidad.

De acuerdo con la información recabada, el enfrentamiento ocurrió cuando civiles armados agredieron a balazos a elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal, quienes realizaban recorridos de vigilancia por el camino de terracería.

Los agentes respondieron al ataque y, tras el intercambio de disparos, cuatro civiles que viajaban en un vehículo quedaron sin vida.