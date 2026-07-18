Trasladan herido a hospital a interno del tutelar de menores de Culiacán

Un interno del Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán fue trasladado bajo custodia a un hospital la tarde de este sábado, luego de resultar lesionado durante un incidente ocurrido al interior del centro.

De acuerdo con información preliminar, el joven, identificado como Édgar, de 18 años de edad, presentaba diversas lesiones provocadas por golpes.

En un primer momento recibió atención médica dentro de las instalaciones; sin embargo, posteriormente se determinó su traslado a un hospital para una valoración especializada.

El operativo fue resguardado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de custodia del centro.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el estado de salud del interno ni las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Tampoco se ha dado a conocer si hubo otras personas involucradas.