Trasladan herido a hospital a interno tras riña en tutelar de menores de Culiacán

CULIACÁN._ Un interno del Centro de Internamiento para Adolescentes, conocido como el tutelar de Culiacán, fue trasladado bajo custodia a un hospital la tarde de este sábado, luego de resultar lesionado durante una riña registrada al interior del centro.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el incidente ocurrió entre dos jóvenes infractores y que uno de ellos fue llevado a un hospital de la ciudad para su valoración médica.

De acuerdo con información obtenida por este medio, el lesionado fue identificado como Edgar, de 18 años de edad.

De acuerdo con la dependencia, el adolescente presentó una lesión leve, la cual fue atendida de manera ambulatoria.

Asimismo, señaló que la situación fue controlada gracias a la intervención oportuna de los elementos de seguridad que resguardan el centro.

La SSPE indicó que reforzará los procedimientos de seguridad en el Centro de Internamiento para Adolescentes y reiteró su compromiso con la reinserción social de las y los adolescentes infractores.