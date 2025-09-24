Trece mujeres asesinadas en menos de un mes en Culiacán y Navolato

CULIACÁN. _ En lo que va del mes de septiembre, trece mujeres han perdido la vida en distintos hechos violentos registrados principalmente en Culiacán, de acuerdo con un recuento realizado a partir de reportes periodísticos de Noroeste. Tan solo el pasado 23 de septiembre se documentaron tres casos.

Estos hechos dan cuenta de una escalada de agresiones contra mujeres en el estado, donde las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, y en algunos casos, con señales de tortura.

El 6 de septiembre, una mujer fue localizada sin vida junto a su pareja en la colonia Miguel Alemán, ambos con impactos de bala.

Días después, el 11 de septiembre, una mujer identificada como Jennifer “N” fue encontrada con heridas de bala y signos de tortura debajo del arco de bienvenida en la sindicatura de Culiacancito.

El 12 de septiembre se registraron dos asesinatos: Paola Isabel “N”, de 30 años, fue atacada a balazos dentro de su domicilio en la colonia Plutarco Elías Calles, mientras que Any, de 26 años y estilista de profesión, fue encontrada sin vida en su vivienda en el fraccionamiento Costa del Sol; presentaba heridas de arma de fuego y arma blanca.

La madrugada del 13 de septiembre, María Fernanda, de 27 años, murió durante un ataque armado en la colonia Benito Juárez. Ese mismo día, la maestra Jesamel, de 39 años, fue asesinada en la caseta de acceso a Isla Cortés, en Altata, Navolato. Viajaba en un vehículo con su familia cuando fue atacada; recibió un disparo en el rostro que le quitó la vida.

El 19 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas en hechos distintos. Una de ellas, identificada como Francisca, de 39 años, murió junto con su pareja durante un ataque en una vivienda habilitada como tortillería en Cofradía de la Loma, Navolato. Ese mismo día, el cuerpo de Laura Teresa, de 36 años, fue localizado con heridas de bala en un predio baldío en el sector San Isidro, al sur de Culiacán.

El 21 de septiembre, Yohana Natali “N”, de 26 años, fue encontrada sin vida en la colonia Camino del Real, en el sector Bachigualato. Tres días antes, había sido privada de la libertad junto con otras dos personas en el fraccionamiento Santa Rocío. Ese mismo día, en el municipio de Elota, Maira Manuela, fue hallada sin vida el 21 de septiembre sobre la carretera estatal La Cruz-Potrerillos del Norote, a la altura de la comunidad de Pueblo Nuevo. Su cuerpo presentaba evidentes huellas de violencia.

El día más violento fue el 23 de septiembre, con tres casos reportados. En uno de ellos, una mujer sin identificar murió tras resultar herida en un ataque armado en un negocio de elotes en el Mercado de Abastos. En otro hecho, una joven también sin identificar fue hallada envuelta en una alfombra, en estado de descomposición, en la colonia Infonavit Humaya. Ese mismo día, Fernanda, de 22 años, fue asesinada a balazos cuando salía de un domicilio en el sector Juntas del Humaya.

La mayoría de los casos se han registrado en Culiacán, algunos con signos de violencia extrema, como tortura y ataques directos. Otros hechos han ocurrido en el municipio vecino de Navolato. En ambos territorios persiste un clima de violencia, marcado por el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, a un año del inicio de esa disputa.