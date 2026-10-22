$!Tren embiste a tráiler de doble remolque en el sur de Culiacán

CULIACÁN._ Un tráiler con dos cisternas vacías de combustible fue embestido y arrastrado por un ferrocarril a lo largo de más de un kilómetro durante la madrugada de este jueves 22 de octubre, a la altura de las vías cercanas a la Feria Ganadera, en el sector sur de Culiacán.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor de la unidad de doble remolque circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Las Torres, también conocido como Paseo de Los Ganaderos. Al intentar cruzar el paso ferroviario, la primera cisterna de la unidad pesada fue impactada directamente por la locomotora.