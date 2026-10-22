Seguridad
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Accidente ferroviario

Tren embiste a tráiler de doble remolque en el sur de Culiacán

El ferrocarril arrastró por más de un kilómetro a un tráiler con dos cisternas vacías de combustible en las inmediaciones de la Feria Ganadera. El siniestro deja solo daños materiales
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/10/2026 09:41
22/10/2026 09:41

CULIACÁN._ Un tráiler con dos cisternas vacías de combustible fue embestido y arrastrado por un ferrocarril a lo largo de más de un kilómetro durante la madrugada de este jueves 22 de octubre, a la altura de las vías cercanas a la Feria Ganadera, en el sector sur de Culiacán.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor de la unidad de doble remolque circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Las Torres, también conocido como Paseo de Los Ganaderos. Al intentar cruzar el paso ferroviario, la primera cisterna de la unidad pesada fue impactada directamente por la locomotora.

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Durante el trayecto en el que la unidad fue arrastrada por la vía, el tráiler colisionó contra el cerco de un yonque cercano y provocó daños a cuatro vehículos que se encontraban en el lugar, además de derribar un poste de electricidad, lo que originó un corte de energía eléctrica que afectó a la zona circundante.

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Al sitio acudieron integrantes de Bomberos Culiacán y personal de Protección Civil tanto estatal como municipal para controlar los riesgos. Oficiales de distintas corporaciones de seguridad pública corroboraron que el percance dejó únicamente daños materiales y crisis nerviosa en los operadores de ambas unidades.

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La atención al siniestro quedó a cargo de elementos militares en coordinación con Protección Civil, mientras que personal técnico del Ferrocarril realizó labores para mover la unidad y liberar la vía de tránsito.

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