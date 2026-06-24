Seguridad
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Choque ferroviario

Tren embiste automóvil en cruce ferroviario de Marina Mazatlán; conductora abandona el lugar

El percance ocurrió la mañana de este miércoles sobre la avenida José Luis “Peche” Rice. Tras el impacto, el vehículo giró 180 grados y el convoy detuvo su marcha conforme a los protocolos
Juvencio Villanueva |
24/06/2026 12:01
24/06/2026 12:01

MAZATLÁN. _ Un vehículo fue impactado por el ferrocarril la mañana de este miércoles luego de que presuntamente intentara cruzar las vías cuando el convoy se aproximaba, en el crucero ferroviario de la avenida José Luis “Peche” Rice, en el sector Marina Mazatlán.

El accidente fue reportado alrededor de las 08:00 horas. De acuerdo con los primeros informes, la conductora de un automóvil Honda Accord habría intentado ganarle el paso al tren, lo que provocó que la locomotora golpeara la parte posterior de la unidad.

Tras el impacto, el vehículo giró aproximadamente 180 grados sobre la vialidad. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales.

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La conductora se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades y los cuerpos de auxilio. Por su parte, el operador de la locomotora detuvo la marcha del convoy conforme a los protocolos establecidos y permaneció en el sitio para colaborar con las diligencias correspondientes.

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