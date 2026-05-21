$!Tres agentes heridos luego de que patrulla chocara contra automóvil estacionado en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres elementos policiacos resultaron lesionados luego de que la patrulla en la que viajaban se impactara contra un automóvil estacionado frente a una farmacia de la colonia CNOP, al sur de Culiacán.

El accidente se registró alrededor de las 14:00 horas de este jueves 21 de mayo, en el cruce de la avenida 21 de Marzo y la Calzada Minas.

De acuerdo con versiones preliminares, la unidad oficial circulaba de norte a sur sobre la avenida 21 de Marzo cuando, por causas que aún no han sido esclarecidas, chocó contra un automóvil Honda sedán color gris y de modelo antiguo que se encontraba estacionado frente al establecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las razones exactas del percance y tampoco se reportó que existiera alguna persecución o situación de emergencia relacionada con el hecho.

Los agentes lesionados fueron identificados como Edwin Guadalupe Campuzano Castro, de 25 años; Jesús Alfredo Martínez Navarrete, de 36; y Luis Miguel Candelaria Cebreros, de 40 años, todos policías operativos.

Durante el impacto, los tres elementos que viajaban en la patrulla resultaron lesionados, aunque uno de ellos presentó heridas de mayor consideración en uno de sus ojos.