$!Tres agentes heridos luego de que patrulla chocara contra automóvil estacionado en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres elementos policiacos resultaron lesionados luego de que la patrulla en la que viajaban se impactara contra un automóvil estacionado frente a una farmacia de la colonia CNOP, al sur de Culiacán.
El accidente se registró alrededor de las 14:00 horas de este jueves 21 de mayo, en el cruce de la avenida 21 de Marzo y la Calzada Minas.
De acuerdo con versiones preliminares, la unidad oficial circulaba de norte a sur sobre la avenida 21 de Marzo cuando, por causas que aún no han sido esclarecidas, chocó contra un automóvil Honda sedán color gris y de modelo antiguo que se encontraba estacionado frente al establecimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han informado las razones exactas del percance y tampoco se reportó que existiera alguna persecución o situación de emergencia relacionada con el hecho.
Los agentes lesionados fueron identificados como Edwin Guadalupe Campuzano Castro, de 25 años; Jesús Alfredo Martínez Navarrete, de 36; y Luis Miguel Candelaria Cebreros, de 40 años, todos policías operativos.
Durante el impacto, los tres elementos que viajaban en la patrulla resultaron lesionados, aunque uno de ellos presentó heridas de mayor consideración en uno de sus ojos.
Según versiones en el lugar, una trabajadora de la farmacia fue quien brindó apoyo inicial al policía herido debido a la gravedad de la lesión que presentaba.
Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos del grupo Gerum acudieron rápidamente para auxiliar a los agentes y brindarles atención prehospitalaria.
Se informó que los tres policías presentaban principalmente lesiones por contusión y posteriormente fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.
La zona quedó resguardada por elementos del Ejército Mexicano, mientras agentes de Tránsito Municipal realizaron los trabajos de peritaje para determinar cómo ocurrió el accidente.