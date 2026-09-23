$!Tres casas y tres vehículos baleados deja balacera en la Colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Culiacán

Un ataque armado en la Colonia Josefa Ortiz de Domínguez dejó como saldo tres viviendas y tres vehículos con daños por disparos de arma de fuego durante la mañana de este miércoles al sur de Culiacán. Las viviendas y autos afectados estaban sobre la Calle Constituyente Pastor Rovaix, entre Heraclio Bernal y Pablo Macías Valenzuela.

Las tres unidades: una camioneta pickup con redilas color gris, un Toyota Camry color blanco y un vehículo compacto tipo SUV color azul oscuro, presentaron balazos en cristales. En tanto una casa blanca con portón blanco, otra vivienda color gris de dos plantas y una tercera de colores amarillo y naranja, resultaron con afectaciones en sus fachadas.