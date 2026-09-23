$!Tres casas y tres vehículos baleados deja balacera en la Colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Culiacán

Un ataque armado en la Colonia Josefa Ortiz de Domínguez dejó como saldo tres viviendas y tres vehículos con daños por disparos de arma de fuego durante la mañana de este miércoles al sur de Culiacán.
Las viviendas y autos afectados estaban sobre la Calle Constituyente Pastor Rovaix, entre Heraclio Bernal y Pablo Macías Valenzuela.
Las tres unidades: una camioneta pickup con redilas color gris, un Toyota Camry color blanco y un vehículo compacto tipo SUV color azul oscuro, presentaron balazos en cristales.
En tanto una casa blanca con portón blanco, otra vivienda color gris de dos plantas y una tercera de colores amarillo y naranja, resultaron con afectaciones en sus fachadas.
Aunque las viviendas estaban habitadas al momento del ataque, no se reportan hasta el momento personas lesionadas o fallecidas.
Sobre la calle de terracería fueron localizados casquillos percutidos de arma larga, lo que provocó que personal del Ejército Mexicano bloquearan la circulación por la zona.