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Violencia

Tres casas y tres vehículos baleados deja balacera en la Colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Culiacán

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por la agresión armada
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/09/2026 07:54
23/09/2026 07:54

Un ataque armado en la Colonia Josefa Ortiz de Domínguez dejó como saldo tres viviendas y tres vehículos con daños por disparos de arma de fuego durante la mañana de este miércoles al sur de Culiacán.

Las viviendas y autos afectados estaban sobre la Calle Constituyente Pastor Rovaix, entre Heraclio Bernal y Pablo Macías Valenzuela.

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Las tres unidades: una camioneta pickup con redilas color gris, un Toyota Camry color blanco y un vehículo compacto tipo SUV color azul oscuro, presentaron balazos en cristales.

En tanto una casa blanca con portón blanco, otra vivienda color gris de dos plantas y una tercera de colores amarillo y naranja, resultaron con afectaciones en sus fachadas.

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Aunque las viviendas estaban habitadas al momento del ataque, no se reportan hasta el momento personas lesionadas o fallecidas.

Sobre la calle de terracería fueron localizados casquillos percutidos de arma larga, lo que provocó que personal del Ejército Mexicano bloquearan la circulación por la zona.

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