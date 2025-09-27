Tres civiles son abatidos en enfrentamiento con militares en El Varejonal, en Culiacán

CULIACÁN._ Un enfrentamiento a tiros entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y civiles armados dejó el saldo de tres gatilleros abatidos en el poblado El Varejonal, en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán.

El hecho se registró durante la mañana de este sábado 27 de septiembre, por un camino que conduce hacia la comunidad de Caminaguato, perteneciente a la sindicatura de Tepuche.

Según informes, el personal militar se encontraba realizando recorridos terrestres por la zona cuando se topó contra un grupo de aproximadamente ocho civiles armados, que empezaron a abrir fuego al notar la presencia de la autoridad.

Fue entonces que se desató un intercambio de tiros que dejó en el lugar al menos tres civiles sin vida. De momento no se ha aclarado si otros civiles resultaron heridos o si hubo lesionados entre el mismo personal castrense.

Tras los hechos, también fue asegurado equipo táctico y armas de fuego, no obstante, se desconoce la cantidad y el calibre del mismo.

Agentes de la Fiscalía General de la República ya fueron notificados de lo ocurrido y se encuentran en camino para realizar las labores de campo y ordenar el traslado de los tres cadáveres a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia de ley.

La identidad de los tres abatidos no ha sido dada a conocer, pero indican que todos son del género masculino.