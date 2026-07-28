Tres civiles son detenidos con arsenal y vehículo robado tras reporte al 911 en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres civiles fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes les aseguraron cuatro armas de fuego, cientos de cartuchos útiles y un vehículo con reporte de robo, durante un operativo realizado en Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la acción se derivó de un reporte recibido a través de la línea de emergencias 911, en el que se alertó sobre la presencia de hombres armados que se desplazaban en un automóvil Toyota Corolla color azul.

Mientras realizaban recorridos de vigilancia en distintos sectores de la capital sinaloense, los agentes estatales localizaron la unidad detenida en un semáforo sobre el bulevar Pedro Infante, donde interceptaron a sus ocupantes y procedieron a su detención.

Durante la inspección al vehículo, los policías aseguraron un fusil calibre 7.62x39 milímetros, otro calibre 5.56x45 milímetros, una pistola calibre .40, una pistola calibre 9 milímetros, además de 14 cargadores, 330 cartuchos útiles de distintos calibres y el automóvil, el cual contaba con reporte de robo.

Los tres detenidos, junto con el armamento, las municiones y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.