Tres civiles son detenidos tras persecución en Culiacán; aseguran arsenal y equipo táctico

CULIACÁN. _ Una persecución encabezada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo del Ejército Mexicano, culminó con la detención de tres civiles y el aseguramiento de un arsenal, cargadores, municiones, equipo balístico y un vehículo en la colonia Villas del Real, al oriente de la capital sinaloense.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron mientras los agentes realizaban recorridos preventivos y de seguridad en distintos sectores de Culiacán. Durante el operativo, observaron un automóvil Volkswagen Jetta de color negro cuyo conductor aceleró la marcha al percatarse de la presencia de las autoridades, lo que dio inicio a una persecución.

La unidad fue interceptada en la colonia Villas del Real, donde los elementos estatales y militares realizaron una inspección al vehículo y detuvieron a sus tres ocupantes.

En la revisión, las autoridades aseguraron tres fusiles M4 calibre 5.56 x 45 milímetros, un fusil AR-15 del mismo calibre, dos armas cortas, una calibre 9 milímetros y otra calibre .45, seis cargadores de distintos calibres, 147 cartuchos útiles, seis placas balísticas y el vehículo, el cual no contaba con reporte de robo.

Los tres detenidos, así como las armas, municiones, equipo táctico y el automóvil asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados.