Tres detenidos en cateos federales en Mazatlán; uno sería encargado de distribuir drogas

MAZATLÁN._ En un despliegue coordinado en distintas zonas de este puerto, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) cumplimentaron tres órdenes de cateo que resultaron en la detención de tres personas.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, entre los detenidos, dos hombres y una mujer, se identifica a quien presuntamente encabezaba la distribución de drogas en este destino turístico.

Una de las intervenciones tuvo lugar la tarde del pasado jueves 12 de marzo en un conjunto residencial privado de Real del Valle, al norte de la ciudad. Como resultado de las acciones, las autoridades federales aseguraron un arma corta, tres vehículos, dos motocicletas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, cuya cantidad total no fue precisada por las instituciones.

Hasta el momento, las autoridades han mantenido bajo reserva la identidad de los detenidos y no han confirmado su posible vinculación con estructuras delictivas específicas. Tanto las personas bajo custodia como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a las carpetas de investigación correspondientes.