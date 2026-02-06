$!Tres días bajo resguardo militar: Resguarda el Ejército presunta granada en Culiacán

CULIACÁN. _ Tras tres días del reporte por la presunta presencia de un artefacto explosivo afuera de una ferretería ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano mantienen bajo resguardo un objeto con características similares a una granada.

El hallazgo fue reportado durante la mañana del martes 3 de febrero, lo que ha derivado en una movilización permanente de las autoridades federales en el sector.