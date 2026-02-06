$!Tres días bajo resguardo militar: Resguarda el Ejército presunta granada en Culiacán

CULIACÁN. _ Tras tres días del reporte por la presunta presencia de un artefacto explosivo afuera de una ferretería ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano mantienen bajo resguardo un objeto con características similares a una granada.
El hallazgo fue reportado durante la mañana del martes 3 de febrero, lo que ha derivado en una movilización permanente de las autoridades federales en el sector.
De acuerdo con información, el objeto, que preliminarmente fue identificado como un utensilio de cocina, permanece asegurado mientras se espera el arribo de personal del Grupo Antibombas del Ejército Mexicano, quien será el encargado de realizar las maniobras correspondientes para determinar si se trata de un artefacto explosivo real o de una réplica.
Desde el reporte inicial, los elementos castrenses activaron los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de la población, acordonaron la zona y mantuvieron el cierre total del establecimiento, como medida preventiva.