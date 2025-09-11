Tres estudiantes de la UAS lesionados en accidente vial en Ciudad Universitaria, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) resultaron lesionados tras un accidente vial registrado la mañana de este jueves en inmediaciones de Ciudad Universitaria, al oriente de Culiacán.

El percance ocurrió alrededor de las 7:15 horas sobre el bulevar Universitarios, frente a la Facultad de Odontología. De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta perdieron el control de la unidad tras derrapar sobre el pavimento.

Durante el intento por frenar, la motocicleta impactó a una tercera estudiante que cruzaba la calle en dirección al campus universitario.

El hecho fue reportado de inmediato al número de emergencias 911, acudiendo al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a los tres jóvenes lesionados. Debido a la gravedad de los golpes, fueron trasladados a un centro médico para su valoración.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal se hicieron cargo del peritaje correspondiente, a fin de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

La motocicleta fue retirada del lugar con apoyo de una grúa, lo que permitió restablecer la circulación vehicular sobre el bulevar.