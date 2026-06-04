Tres fusiles y más de mil 200 cartuchos son asegurados en La Limita de Itaje, Culiacán

CULIACÁN._ Tres fusiles de asalto, 15 cargadores y más de mil 200 cartuchos útiles fueron asegurados por fuerzas de seguridad durante un operativo realizado en la comunidad de La Limita de Itaje, al suroriente de Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el aseguramiento se realizó durante recorridos de vigilancia efectuados por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con corporaciones federales y militares.

Las autoridades informaron que durante los reconocimientos terrestres observaron a un hombre que, al notar la presencia de los agentes, emprendió la huida entre una zona de maleza, dejando abandonado un bulto color café.

Al inspeccionar el objeto, los elementos localizaron un arsenal compuesto por tres fusiles calibre 5.56 x 45 milímetros y 15 cargadores para ese mismo tipo de armamento.

Además, fueron asegurados mil cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros y otros 270 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros, para un total de mil 270 municiones.

Tras el hallazgo, la zona fue inspeccionada por las autoridades sin que se lograra ubicar al individuo que abandonó el armamento.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia y posible uso del armamento.