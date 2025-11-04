$!Tres hermanos son asesinados en distintos puntos de la colonia Bicentenario, en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres hermanos fueron asesinados la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025 en distintos puntos de la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán, en hechos ocurridos casi de manera simultánea y muy cerca del basurón municipal.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Cristian Arnulfo “N.”, de 25 años; César Osvaldo “N.”, de 28; y Luis Benigno “N.”, de 26, todos vecinos del mismo sector.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque comenzó poco después de las 6:00 de la mañana, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la avenida Bicentenario, casi en la entrada principal del fraccionamiento, donde fue asesinado Cristian Arnulfo.