$!Tres hermanos son asesinados en distintos puntos de la colonia Bicentenario, en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres hermanos fueron asesinados la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025 en distintos puntos de la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán, en hechos ocurridos casi de manera simultánea y muy cerca del basurón municipal.
Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Cristian Arnulfo “N.”, de 25 años; César Osvaldo “N.”, de 28; y Luis Benigno “N.”, de 26, todos vecinos del mismo sector.
De acuerdo con los primeros informes, el ataque comenzó poco después de las 6:00 de la mañana, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la avenida Bicentenario, casi en la entrada principal del fraccionamiento, donde fue asesinado Cristian Arnulfo.
Minutos después, el grupo armado se dirigió a otro domicilio situado a dos cuadras, sobre la calle Carrancistas, entre avenida Bicentenario y avenida de los Juncos, donde privaron de la vida a su hermano César Osvaldo.
En las inmediaciones del basurón municipal, próximo a la colonia Bicentenario, fue localizado un tercer cuerpo que podría corresponder a Luis Benigno, también hermano de las otras dos víctimas.
Vecinos alertaron al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quienes acordonaron las áreas mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.