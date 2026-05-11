Tres hombres armados huyeron tras persecución en San Javier, en Culiacán; uno murió y otro fue detenido

Autoridades estatales confirmaron que el operativo desplegado este lunes 11 de mayo tras el reporte de una privación de la libertad en Aguaruto dejó como saldo un presunto agresor abatido, un detenido y una persona privada de la libertad asesinada, además del aseguramiento de armas y un vehículo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, elementos de corporaciones federales y estatales atendieron un reporte recibido al número de emergencias 911 sobre una privación ilegal de la libertad en la sindicatura de Aguaruto.

Durante el despliegue operativo, agentes ubicaron un vehículo Nissan Sentra color blanco, con placas del estado de Durango, cuyas características coincidían con las de la unidad reportada.

Las autoridades iniciaron una persecución que se extendió hasta la colonia San Javier, donde el automóvil fue abandonado en un predio baldío.

Dentro de la unidad localizaron a una persona lesionada por sus captores, quien posteriormente falleció a consecuencia de las heridas producidas durante el hecho.

Más tarde se dio a conocer que la víctima respondía al nombre de José, quien tenía 25 años de edad y era vecino de la sindicatura de Aguaruto.

Según el reporte oficial, tres hombres descendieron del vehículo y trataron de escapar en distintas direcciones portando armas cortas.

Elementos de seguridad lograron detener a uno de ellos, mientras que otro presunto agresor disparó contra las autoridades, quienes repelieron la agresión. Derivado del enfrentamiento, dicho civil murió en el lugar, mientras que un tercer sospechoso logró escapar.

En el sitio fueron aseguradas tres armas cortas calibre 9 milímetros, tres cargadores abastecidos, 34 cartuchos útiles y el automóvil Nissan Sentra utilizado presuntamente durante la privación de la libertad.

Como se informó previamente, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un taller ubicado entre la calle Monte Tabor y calle Segunda, donde paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron el fallecimiento de la víctima privada de la libertad.

Durante varias horas se mantuvo un fuerte operativo en la colonia San Javier, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron recorridos y revisiones en techos de viviendas en busca del tercer involucrado.