$!Tres hombres desaparecen el mismo día en el Fraccionamiento Santa Fe de Mazatlán

Tres hombres fueron reportados como desaparecidos después de ser privados de la libertad durante la tarde del pasado 18 de julio en el Fraccionamiento Santa Fe Los Ángeles, en Mazatlán, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa activó las fichas correspondientes para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización.

Se trata de Luis Enrique Guerrero Aragón, de 21 años, José Luis Guerrero Aragón, de 38 años y Filiberto Cárdenas Medrano, de 24 años, cuyos familiares y autoridades mantienen su búsqueda al desconocerse su paradero desde hace una semana.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda, los tres casos ocurrieron en el mismo sector del puerto y en un lapso menor a una hora, ya que Filiberto fue visto por última vez alrededor de las 15:30 horas, mientras que Luis Enrique y José Luis fueron vistos por última vez aproximadamente a las 16:00 horas, todos en el Fraccionamiento Santa Fe Los Ángeles.

Tras las denuncias correspondientes, la dependencia estatal emitió las fichas de búsqueda con las características físicas, señas particulares y la vestimenta que portaban al momento de su desaparición, con el objetivo de facilitar su identificación y solicitar la colaboración de la ciudadanía.

Luis Enrique Guerrero Aragón, mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión mediana y tez morena clara, teniendo como señas particulares una cicatriz en la ceja izquierda, otra en la rodilla izquierda y un lunar en el lado izquierdo del rostro.