$!Tres hombres desaparecen el mismo día en el Fraccionamiento Santa Fe de Mazatlán

Tres hombres fueron reportados como desaparecidos después de ser privados de la libertad durante la tarde del pasado 18 de julio en el Fraccionamiento Santa Fe Los Ángeles, en Mazatlán, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa activó las fichas correspondientes para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización.
Se trata de Luis Enrique Guerrero Aragón, de 21 años, José Luis Guerrero Aragón, de 38 años y Filiberto Cárdenas Medrano, de 24 años, cuyos familiares y autoridades mantienen su búsqueda al desconocerse su paradero desde hace una semana.
De acuerdo con la información difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda, los tres casos ocurrieron en el mismo sector del puerto y en un lapso menor a una hora, ya que Filiberto fue visto por última vez alrededor de las 15:30 horas, mientras que Luis Enrique y José Luis fueron vistos por última vez aproximadamente a las 16:00 horas, todos en el Fraccionamiento Santa Fe Los Ángeles.
Tras las denuncias correspondientes, la dependencia estatal emitió las fichas de búsqueda con las características físicas, señas particulares y la vestimenta que portaban al momento de su desaparición, con el objetivo de facilitar su identificación y solicitar la colaboración de la ciudadanía.
Luis Enrique Guerrero Aragón, mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión mediana y tez morena clara, teniendo como señas particulares una cicatriz en la ceja izquierda, otra en la rodilla izquierda y un lunar en el lado izquierdo del rostro.
Al momento de desaparecer vestía una playera de manga larga azul con diversos colores, short negro, sandalias negras, una gorra negra con la imagen de un gallo y portaba una cadena de acero inoxidable color plata.
Por su parte, José Luis Guerrero Aragón, mide alrededor de 1.55 metros, es de complexión mediana y tez morena, tiene una perforación en la oreja izquierda y una cicatriz en el hombro derecho.
Fue visto por última vez vistiendo una camiseta y un short de características no especificadas, además de chanclas negras de plástico.
En tanto, Filiberto Cárdenas Medrano, mide aproximadamente 1.63 metros, es de complexión delgada y tez blanca, entre sus señas particulares destacan pecas en la nariz, una mancha color café a la altura del pecho, cicatrices en el cuello, rostro, brazos y pie izquierdo.
Al instante de ser privado de su libertad, éste vestía una playera blanca de resaque, pantalón de mezclilla azul, short negro tipo playero, sandalias negras y azules, gorra café y cinturón negro.
Aunque cada caso cuenta con su respectiva ficha de búsqueda, la coincidencia en la fecha, el lugar y el horario en que ocurrieron las desapariciones mantiene activas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de las tres personas.
La Comisión Estatal de Búsqueda hizo un llamado a la población para aportar cualquier información que contribuya a la localización de Luis Enrique Guerrero Aragón, José Luis Guerrero Aragón y Filiberto Cárdenas Medrano, al señalar que cualquier dato puede resultar relevante para las autoridades encargadas de las investigaciones.
Para ello, puso a disposición los teléfonos 669 327 8424 y 669 105 7953, además del correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx, donde se pueden realizar reportes de manera directa.