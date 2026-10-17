$!Tres hombres detenidos armados en Escuinapa, ahora enfrentarán el caso del feminicidio de Renata

MAZATLÁN._ Tres hombres que estaban detenidos en Escuinapa por andar armados en motocicletas, ahora les ejecutaron órdenes de aprehensión por feminicidio agravado de Renata, ocurrido el pasado lunes 12 de octubre, en el Centro de ese municipio.

La captura de los tres hombres se realizó el pasado lunes 12 de octubre tras una persecución de policías y militares en calles de la colonia Pueblo Nuevo del municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa.

Una vez alcanzados, fueron revisadas sus pertenencias y se encontró que uno de los vehículos tenía reporte de robo; asimismo, incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, dos cargadores para esta arma y 18 cartuchos en total.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este sábado 17 de octubre que a través de la Policía de Investigación de la Zona Sur y en coordinación con la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra de Carlos Omar “N”, de 36 años, y Luis David “N”, de 27 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.