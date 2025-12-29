$!Tres hombres resultan heridos tras ataque a balazos en la colonia Libertad, Culiacán

Tres hombres fueron heridos al ser atacados a balazos mientras circulaban en un automóvil por la colonia Libertad, en Culiacán.

De acuerdo con los reportes, un grupo armado interceptó a los ocupantes de un Nissan Sentra blanco cuando se encontraban cerca de un establecimiento de venta de flores.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas en las inmediaciones de la escuela preparatoria Augusto Sandino de la UAS, en el sector surponiente de la ciudad. Durante los hechos, otra persona también resultó lesionada.

El incidente fue reportado al mediodía, cuando autoridades recibieron aviso de que tres heridos de bala habían llegado por su propio pie a la sala de urgencias de un hospital. Policías se trasladaron al nosocomio y confirmaron la información.