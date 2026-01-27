Tres hombres resultan heridos tras enfrentamiento contra el Ejército en Puerta de Canoas, Mazatlán; uno es menor de edad

MAZATLÁN._ Efectivos del Ejército que fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por civiles armados, repelieron el ataque y sometieron a tres hombres que resultaron heridos y los trasladaron al Hospital General; uno de los heridos es un menor de 17 años.

La agresión se registró a las 18:00 horas, durante un recorrido de reconocimiento que realizaban los elementos castrenses por caminos de terracería cerca de la comunidad de Puerta de Canoas.

Tras repeler el ataque los militares sometieron a los atacantes y los luego de desarmarlos, personal de sanidad los estabilizó en el lugar para trasladarlos al Hospital General en Mazatlán, donde fueron atendidos de sus heridas.

Hasta el momento se desconoce si los civiles lesionados circulaban a bordo de un automóvil o se encontraban en un campamento cuando se registró la agresión.