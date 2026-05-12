$!Tres hombres salieron de Jalisco y un día después, desaparecieron en Rosario

El jueves 7 de mayo, Abel, Luis Gonzalo y Marco Antonio salieron de la comunidad Santa Cruz de la Flores, Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.

Ahora, sus familias y las autoridades los están buscando, pues no se ha sabido nada de ellos desde la madrugada del viernes 8 de mayo.

La última localización que se reporta es que entre las 03:09 y 03:24 horas de ese día, se encontraban en la localidad de Potrerillos, perteneciente al municipio de Rosario.

Desde entonces, ya no se ha sabido nada de ellos.

Abel Beltrán Romero tiene 46 años y al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color azul, playera azul marino, chaleco verde, tenis Nike color negro con rojo y portaba una gorra.