$!Tres hombres salieron de Jalisco y un día después, desaparecieron en Rosario

El jueves 7 de mayo, Abel, Luis Gonzalo y Marco Antonio salieron de la comunidad Santa Cruz de la Flores, Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.
Ahora, sus familias y las autoridades los están buscando, pues no se ha sabido nada de ellos desde la madrugada del viernes 8 de mayo.
La última localización que se reporta es que entre las 03:09 y 03:24 horas de ese día, se encontraban en la localidad de Potrerillos, perteneciente al municipio de Rosario.
Desde entonces, ya no se ha sabido nada de ellos.
Abel Beltrán Romero tiene 46 años y al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color azul, playera azul marino, chaleco verde, tenis Nike color negro con rojo y portaba una gorra.
Según la descripción, mide 1.70 metros, de complexión robusta, cara redonda, ojos medianos color verde, pelo ondulado entrecano y tiene una cicatriz en la pantorrilla izquierda y una verruga en el lado derecho del cuello.
Luis Gonzalo Rojas Hernández tiene 57 años y vestía un pantalón de pants de color azul marino, una playera azul cielo y botas de trabajo color negro.
Se le describe como un hombre de 1.80 metros de altura, complexión robusta, complexión morena, nariz recta y frente amplia, tiene un lunar en la mejilla derecha, una cicatriz en la mano derecha y otra ubicada a un costado del ojo derecho, además de las uñas de las manos muy cortas.
Marco Antonio Balbuena García tiene 44 años y vestía con una bermuda color negro y una playera de la que no se reportaron características.
Él mide 1.91 metros de altura, es de complexión robusta, frente amplia y nariz aguileña; tiene un lunar ubicado en el labio superior del lado derecho, un lugar de color café ubicado en la espalda baja y una cicatriz en una ceja.
Tanto familiares como autoridades piden que si saben información sobre su paradero, lo hagan saber de manera inmediata para apoyar con su localización.
El teléfono a donde se puede reportar es al 66993278424, al correo cebpd@sinaloa.gob.mx o en la página de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, https://www.facebook.com/cebpdsinaloa.