$!Tres incendios ocasionados por pirotecnia atendió Bomberos Mazatlán el fin de semana

“Nosotros estamos manejando la campaña festeja seguro sin ningún tipo de pirotecnia, principalmente porque es irresponsable el uso de ella, pues no saben cómo manipular la pólvora y pueden sufrir lesiones hacia ellos o terceros; el llamado es no al uso de pirotecnia”.

Se le cuestionó si el uso de “cebollitas” o luces de bengala, eran menos dañinas, pero informó que siguen siendo igual de riesgosos que aquellos cohetes que explotan.

“Todas son peligrosas, tanto las bengalas como el uso de cebollitas que han resultado muy peligrosas, la gente cree que porque no hace explosión no es peligrosa y pues no, hay incendios de casa de madera que se han perdido por cebollitas, pero la gente cree que no va a pasar nada”.

Recordó que años atrás, en Topolobampo dos niños fallecieron en un incendio a causa del uso de pirotecnia.