Tres lesionados deja accidente en carretera hacia El Quelite

Protección Civil y Bomberos atendieron la emergencia ocurrida este domingo en la zona rural de Mazatlán
Noroeste/Redacción
01/02/2026 13:47
MAZATLÁN._ Un accidente vehícular se registró este domingo sobre la carretera libre con dirección a El Quelite, donde tres personas resultaron lesionadas.

Protección Civil municipal informó acerca del percance, el cual atendió con coordinación con Bomberos.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar precauciones al transitar por la zona y respetar las indicaciones del personal de emergencia.

En caso de cualquier incidente o emergencia vial, urgió a comunicarse al número de atención 9-1-1 para recibir asistencia inmediata.

