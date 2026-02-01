$!Tres lesionados deja accidente en carretera hacia El Quelite

MAZATLÁN._ Un accidente vehícular se registró este domingo sobre la carretera libre con dirección a El Quelite, donde tres personas resultaron lesionadas.
Protección Civil municipal informó acerca del percance, el cual atendió con coordinación con Bomberos.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar precauciones al transitar por la zona y respetar las indicaciones del personal de emergencia.
En caso de cualquier incidente o emergencia vial, urgió a comunicarse al número de atención 9-1-1 para recibir asistencia inmediata.