$!Tres lesionados deja volcadura en la carretera Internacional al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un automóvil compacto volcó tras chocar por alcance contra una camioneta cuando circulaban sobre los carriles al sur de la carretera Internacional.

EL accidente se reportó a las 13:35 horas, indicando los carriles al sur de la Carretera México 15, a la altura del Parque Industrial Mazatlán.

Versiones en el lugar, el conductor de un automóvil Nissan March, chocó por alcance contra la parte posterior de una camioneta y tras el impacto comenzó a dar volteretas con sus tres ocupantes, hasta que finalmente quedó volcada sobre su costado izquierdo.