$!Tres lesionados deja volcadura en la carretera Internacional al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un automóvil compacto volcó tras chocar por alcance contra una camioneta cuando circulaban sobre los carriles al sur de la carretera Internacional.
EL accidente se reportó a las 13:35 horas, indicando los carriles al sur de la Carretera México 15, a la altura del Parque Industrial Mazatlán.
Versiones en el lugar, el conductor de un automóvil Nissan March, chocó por alcance contra la parte posterior de una camioneta y tras el impacto comenzó a dar volteretas con sus tres ocupantes, hasta que finalmente quedó volcada sobre su costado izquierdo.
Conductores que se percataron del accidente ayudaron a los accidentados a salir del vehículo volcado y además trasladaron en uno de los vehículos particulares a una accidentada en estado de gestación, hasta el Hospital Rural del IMSS Bienestar de Villa Unión para su valoración médica.
Paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo llegaron al lugar y atendieron de una herida cortante en una de sus manos a otro de los accidentados que viajaba en el auto volcado.
Agentes Carreteros de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.