Tres menores resultan heridos tras choque de motocicletas en Escuinapa

ESCUINAPA._ Tres menores resultaron lesionados después de chocar de manera frontal mientras transitaban en motocicletas.

Los lesionados son Luis David, de 14 años, quien manejaba una motocicleta Italika tipo Cross color amarillo 2015 e iba acompañado de Oliver Aldair, de 13 años.

El segundo vehículo participante es una motocicleta marca Italika 125 color rojo modelo 2020, conducida por Ernesto Yahir, de 17 años; de su acompañante no se dieron generales.

El choque entre los dos vehículos fue en la Avenida de la Juventud, entre las calles Paz y Agustina Ramírez.

Los menores fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar y se indicó que al menos uno de ellos presentaba fracturas.