$!Tres personas muertas tras ataque armado en domicilio de la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la mañana de este lunes dejó como saldo preliminar a dos hombres y una mujer sin vida dentro de un domicilio ubicado en la colonia Felipe Ángeles, al poniente de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, al menos un grupo armado irrumpió en la vivienda y abrió fuego contra las personas que se encontraban al interior de una habitación.

De manera extraoficial, se informó que una persona más resultó herida y fue trasladada por sus propios medios a recibir atención médica, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. El hecho ocurrió sobre la calle Artículo 123, casi esquina con Esteban Baca Calderón, en las inmediaciones de unas canchas de futbol y a pocos metros del conocido tianguis de la Terrones, el cual se encontraba activo al momento del ataque. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.