Tres personas son privadas de la libertad en fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

CULIACÁN._ Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron privadas de la libertad la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando sujetos armados descendieron de un vehículo sedán color oscuro y entraron a una vivienda ubicada sobre la calle Desierto de Las Palmas, de donde sacaron a la fuerza a las víctimas.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Marina acudieron al sitio para resguardar la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las personas privadas de la libertad ni se cuenta con información sobre los responsables.