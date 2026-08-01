$!Tripulante de barco tiburonero muere tras explosión de tanque de combustible en el astillero Las Malvinas de Mazatlán

El reporte del estallido se reportó a las 09:00 horas, al interior de los muelles del mencionado astillero, ubicado en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil.

MAZATLÁN._ Un pescador sin vida y cuantiosos daños dejó la explosión del tanque de combustible en un barco tiburonero que se encontraba en trabajos de avituallamiento para salir a la pesca del escualo, que se encontraba en veda hasta el día de ayer 31 de julio.

Versiones de tripulantes de otras embarcaciones, relatan que se escuchó un fuerte estallido, salió una llamarada que alcanzó la altura de los tangones del buque Manuel R., y que lanzó por los aires redes y tablones que se encontraban sobre la cubierta.

Elementos de Bomberos Mazatlán y personal de Protección Civil ingresaron al astillero y sofocaron el fuego que alcanzó algunas artes de pesca, cabos y polines de madera y localizaron el cuerpo de quien se dijo era el motorista de la embarcación.

Personal de Capitanía de Puerto se encargó de la inspección del buque siniestrado, para determinar si los daños por la explosión podrían provocar su hundimiento y presentar su dictamen.