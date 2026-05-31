$!Tripulantes de vehículo terminan en hospital tras chocar auto contra señalamiento en Chilillos, Rosario

ROSARIO._ Al menos cinco personas, una de ellas un menor de edad, lesionados y miles de pesos en perdías materiales dejó el choque de un vehículo contra el poste de un señalamiento en la comunidad de Chilillos a unos metros del puente sobre el río Baluarte y que conecta con la cabecera municipal.
El hecho se informó en el lugar que tuvo lugar a las 4:00 horas del domingo, sobre la carretera México 15 a la altura de la comunidad en mención, donde se reportaba a una persona prensada.
La unidad en la que viajaban es vehículo Vento, marca Volkswagen, color gris, y placas de circulación de Nayarit.
Los heridos fueron identificados como Héctor “M”, de 44 años, Yazmín “V”, de 39 años, Jorge “M”, de 36 años, Sergio “E”, de 12 años, con domicilio en la cabecera municipal; Alex “E”, de 23 años, vecino de La Concha.
Tras recibir el reporte al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Tránsito Municipal para brindar el auxilio.
Momentos más tarde los heridos fueron trasladados al Hospital Integral IMSS-Bienestar, donde fueron atendidos.
Al tomar conocimiento elementos de la Guardia Nacional División de Caminos ordenó a la grúa de guardia a remover la unidad.