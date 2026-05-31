$!Tripulantes de vehículo terminan en hospital tras chocar auto contra señalamiento en Chilillos, Rosario

ROSARIO._ Al menos cinco personas, una de ellas un menor de edad, lesionados y miles de pesos en perdías materiales dejó el choque de un vehículo contra el poste de un señalamiento en la comunidad de Chilillos a unos metros del puente sobre el río Baluarte y que conecta con la cabecera municipal.

El hecho se informó en el lugar que tuvo lugar a las 4:00 horas del domingo, sobre la carretera México 15 a la altura de la comunidad en mención, donde se reportaba a una persona prensada.

La unidad en la que viajaban es vehículo Vento, marca Volkswagen, color gris, y placas de circulación de Nayarit.