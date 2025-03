Turba de motociclistas agrede a conductor en la Zona Dorada tras supuesto atropellamiento

El conductor de un automóvil fue fuertemente golpeado la tarde noche del domingo en la Zona Dorada por un grupo de motociclistas a los que presuntamente les lanzó su auto tras un conflicto vial con uno de ellos.

De acuerdo con versiones y videos que se han difundido, al pasar a un lado uno de los motociclistas le quebró el espejo al auto en el que viajaba un hombre y al reclamarle, el tripulante de la unidad de dos ruedas presuntamente quebró el vidrio trasero del auto.

Esa acción enojó al automovilista quien presuntamente le lanzó el carro a varios de los motociclistas que circulaban por esa parte de la Zona Dorada, lo que los enardeció y lo detuvieron, le destrozaron el auto y lo golpearon fuertemente hasta dejarlo de rodillas en el suelo.

De acuerdo con algunos videos que se han difundido, el conductor del automóvil lanzó su auto a varios de los automovilistas, por lo que éstos lo rodearon y primero golpearon la unidad, algunos de ellos hasta se subieron al toldo, mientras que otros lanzaron golpes al conductor y lo bajaron por la fuerza de su unidad.

- “¿Hey, qué pasó?”, se escucha una voz en uno de los videos.

-”Arremangó a un chingo de morros”, contesta otra persona, mientras que otros motociclistas continúan la agresión al conductor del auto y a su unidad.

-”Bájenlo, bájenlo, ya gü..., bájenlo a la ve...,, bájenlo a la ve... el hijo de su pu.. ma...”, se escucha a varias personas en otro video, mientras otras personas lo golpean y lo bajan a la fuerza de su unidad y un hombre más pide que ya lo dejen de agredir.

-”Ya gü..., ya, ya, ya, hey Chiquete ya gü..., ya, ya, ya déjalo”, le dice a otro hombre que golpea con algún objeto al conductor que en esos momentos ante de rodillas en el suelo y cubriéndose la cabeza con las manos.

-”Ya gü..., ya gü..., ya”.

En otro video el conductor del automóvil se ve de rodillas en el suelo y apoyado también con las manos, una de sus extremidades superiores cubiertas de sangre.

Sobre estos hechos el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, manifestó que en el lugar nada más atendieron a tres personas lesionadas que es el conductor de un automóvil y dos personas más que viajaban en motocicletas, un hombre y una mujer, esta última fue trasladada a un hospital.

Sin embargo, Osuna Tirado dijo desconocer cómo ocurrieron los hechos y será la Policía de Tránsito quien emitirá el parte sobre lo que corresponde a vialidad y de las lesiones corresponde a la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

La Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, dijo estar enterada de este incidente y llamó a todas y todos los mazatlecos a respetar los señalamientos viales, a manejar con precaución y sobre todo, tener respeto por las personas que transitan en las calles.

”Hasta ahorita no (no hay detenidos) solamente se están atendiendo por lesiones, afortunadamente me reportan que están estables las personas que estuvieron involucradas en ese accidente y llamamos a toda la ciudadanía a respetar todos los señalamientos viales, a respetar a las personas que circulan en las calles porque hay que hacerlo con mucha precaución, todos quieren en un momento determinado usar las calles y la movilidad tiene que ser de manera tranquila”, dijo Palacios Domínguez.