Turista canadiense muere en hospital tras ser rescatado de playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un turista canadiense de edad avanzada murió en el hospital luego de ser rescatado por bañistas de entre las olas de la playa al quedar inconsciente entre ellas.

La emergencia se registró a las 12:00 horas de este domingo en la playa Gaviotas de la Zona Dorada.

Alrededor del mediodía, los protocolos de auxilio se activaron, para apoyar a un adulto mayor que presentó dificultades para salir del mar cuando nadaba en la zona de Playa Gaviotas II.

Dos bañistas auxiliaron al bañista en problemas y lograron alcanzarlo hasta la arena, donde Salvavidas comenzaron con las maniobras de reanimación y técnicas para que expulsara el agua ingerida.

Luego de estabilizarlo fue trasladado a una clínica particular donde continuaron con las maniobras, pero minutos más tarde fue declarado sin vida.

Al momento se desconoce la identidad del fallecido pero autoridades informaron que se trataba de un ciudadano de origen canadiense.