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Accidente

Turista resulta herido por la propela de una lancha en Mazatlán

El lesionado fue llevado al embarcadero de la Playa Norte y trasladado por Cruz Roja a un hospital
Noroeste/Redacción
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28/08/2026 19:52
28/08/2026 19:52

MAZATLÁN._ Un turista resultó herido en las piernas con la propela de una lancha en el mar y fue trasladado hasta la zona de Playa Norte para ser atendido por paramédicos.

El hombre, de aproximadamente entre 45 y 50 años de edad, fue auxiliado y trasladado a bordo de una embarcación durante la noche de este viernes 28 de agosto.

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Ya en el embarcadero de Playa Norte, paramédicos de Cruz Roja le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital.

Al lugar arribaron elementos policiacos, de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

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