$!Turista resulta herido por la propela de una lancha en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un turista resultó herido en las piernas con la propela de una lancha en el mar y fue trasladado hasta la zona de Playa Norte para ser atendido por paramédicos.

El hombre, de aproximadamente entre 45 y 50 años de edad, fue auxiliado y trasladado a bordo de una embarcación durante la noche de este viernes 28 de agosto.