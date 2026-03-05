Turistas del EdoMex privados de la libertad en Mazatlán aún se encuentran en la región sur que abarca hasta El Verde: Vicefiscal

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se cree que los cuatro turistas del Estado de México privados de la libertad el pasado 3 de febrero en Mazatlán aún se encuentran en la región sur de la entidad que abarca hasta El Verde, Concordia, y es probable que quienes cometieron estos hechos estén relacionados con quienes privaron de la libertad a 10 trabajadores mineros en Concordia, manifestó el Vicefiscal en la Zona Sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho.

A pregunta expresa de si los cuatro turistas desaparecidos todavía se encuentran dentro del margen de Sinaloa, el funcionario respondió: “Hasta donde tenemos ahorita identificado, de acuerdo a nuestras investigaciones, (estarían en) todo lo que es la región sur, incluso abarca hasta El Verde, toda esa área de Concordia, que se mueven por brechas, por diferentes caminos de la sierra”, añadió Aguayo Roacho en entrevista este jueves tras salir de la Mesa Regional para la Construcción de la Paz, que se realizó en una instalación del Parque Central este puerto.

“No lo puedo yo ahorita afirmar en ese sentido, es una hipótesis que se está trabajando, es probable, sí existe la posibilidad que así sea (que este hecho haya sido cometido también por quienes privaron de la libertad a los 10 trabajadores mineros el pasado 23 de enero en Concordia, 7 ya encontrados sin vida e identificados), pero en estos momentos no lo puedo yo asegurar”.

La noche del pasado 3 de febrero hombres armados privaron de la libertad a un grupo de seis turistas provenientes del Estado de México en el área de Cerritos, al norte de Mazatlán, cuando los visitantes realizaban un paseo a bordo de vehículos razer.

Posteriormente fueron liberados en el rumbo de El Habal una mujer y una menor de edad, pero de las cuatro personas del sexo masculino aún se desconce su paradero.

El Vicefiscal en la Zona Sur del Estado manifestó este 5 de marzo que se tiene identificado más o menos un móvil de estos hechos.

“Tenemos identificado más o menos un móvil, un por qué, pero no puedo yo revelarlo en estos momentos, son situaciones propiamente personales que vivieron ellos momentos previos a su desaparición en los lugares que visitaron, son circunstancias ahí que por el tema de la investigación, la reserva que yo necesito cuidar ahí sí yo no puedo relevar”, continuó Aguayo Roacho.

En la entrevista expresó que en las investigaciones de estos hechos se tienen bastantes avances, pero no puede dar detalles de lo que se tiene, sin embargo, sí hay bastante información que eventualmente va permitir esclarecer esos hechos.

Dijo tener conocimiento de lo que se difundió en redes sociales sobre lo mencionado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia de prensa La Mañanera realizada el pasado viernes en este puerto, de que por estos hechos hay dos personas detenidas, pero él no vio cuando el funcionario federal mencionó exactamente eso.

Sin embargo, añadió que como la Fiscalía General de la República incluso también tiene una investigación hasta donde tiene conocimiento, el tema de los detenidos por lo que hace a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no le han puesto a disposición a ninguno.

“El tema de los detenidos ahí sí por lo que hace a nosotros, a disposición de nosotros no hay ningún detenido ni que nosotros hayamos detenido hasta ahorita a alguien, esa parte tendría que corroborarse o informarse por parte de la Federación”.

También informó que por parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado se han realizado diferentes cateos en busca de indicios, inclusive se han localizado lugares que se cree pudieran ser de cautoverio donde hubiesen podido tener a las víctimas por el lado de El Habal y se han realizado esas diligencias.

“Hasta ahorita se han realizado tres cateos en diferentes lugares, en los lugares que se considera que hayan podido ser utilizados como de cautiverio se han encontrado vestigios que corresponden con ese tipo de lugares: colchones, refrigeradores, algún tipo de prendas de vestir, corresponde el tipo de lugar, son casas tipo abandonadas que facilitan el ocultamiento”, dio a conocer.

“Se han hecho muestreos también de residuos biológicos en búsqueda de identificación de perfiles genéticos (para determinar con pruebas de ADN si ahí estuvieron los turistas privados de la libertad estuvieron en esos lugares ), todavía no tenemos esos resultados. En otro tipo de registros que hemos hecho en lugares cerrados o domicilios han sido en búsqueda, por ejemplo, de grabaciones, cámaras que se han obtenido, DVR de diferentes lugares y todo eso se ha asegurado y eventualmente va a ser procesado para obtener información”.

El Vicefiscal expresó que los casos de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio la madrugada del 5 de octubre del 2025 y de la privación de la libertad de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp en Concordia, los atrajo la Fiscalía General de la República en febrero pasado.

Aguayo Roacho también manifestó que tras el hallazgo de fosas clandestinas en inmediaciones del poblado de El Verde, Concordia, a partir del mes pasado se han recibido un sinfín de denuncias por desapariciones, pero expresó no tener las cifras a la mano.

“Diariamente se reciben, a partir del tema de Concordia, de El Verde, de los hallazgos en aquel lugar, gente o familias que tenían desaparecidos de años atrás se han estado animando a denunciar, prácticamente todos los días recibimos denuncias de gente desaparecida de años atrás, no propiamente de hechos recientes o de que su desaparición sea reciente”, precisó.

“Son gente que tiene desaparecidos desde 2024, 2025 y que a partir de este fenómeno, de este hecho lamentable, de estos hallazgos se están animando a denunciar, entonces en lo que va del año sí se ha recibido un gran número de denuncias relacionadas con personas desaparecidas, pero para dar un dato yo exacto y como es un tema muy sensible sí necesitaría yo revisar primero las estadísticas”.