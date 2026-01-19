Seguridad
Un abatido y dos detenidos deja enfrentamiento entre civiles y autoridad en la carretera Culiacán-Eldorado

Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos a tiros por sujetos armados en la carretera La 20, desatándose una persecución que culminó frente a la Facultad de Agronomía de la UAS. En el lugar también fue asegurado una camioneta con armas de fuego en su interior
Noroeste Redacción
19/01/2026 13:54
Un civil abatido y dos detenidos fue el saldo que dejó un enfrentamiento a tiros entre sujetos armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva, registrado la tarde de este lunes en la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de la capital sinaloense.

Los hechos se reportaron alrededor de las 12:45 horas de este lunes 19 de enero, a la altura de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Según primeros reportes, los agentes estatales se encontraban haciendo recorridos por la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, cuando fueron agredidos a balazos por un grupo de civiles armados, desatándose una persecución por las inmediaciones de la carretera La 20.

La persecución culminó a la altura del kilómetro 9 de la carretera Culiacán-Eldorado, donde las autoridades abatieron a uno de los gatilleros y capturaron a otros dos más.

En el lugar también fue asegurado una camioneta, misma que en su interior tenía armas de fuego. Debido al hecho, las autoridades montaron un operativo en la carretera, provocando una fuerte congestión vehicular por la zona.

Reportes indican que en medio del enfrentamiento una persona resultó herida de bala, sin embargo, las autoridades no han informado si se trata de uno de los civiles detenidos.

